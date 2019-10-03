Суд в Крыму освободил осужденного по делу о вымогательстве экс-депутата горсовета Алушты. Срок его заключения истек в апреле

Верховный суд Крыма освободил из СИЗО осужденного по делу «алуштинских вымогателей» бывшего депутата горсовета Алушты Павла Степанченко в связи с отбытием наказания. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Адвокат Алексей Ладин уточнил, что приговор Степанченко апелляционная инстанция оставила без изменений. В апреле защитник Андрей Логинов рассказывал, что у Степанченко истек срок заключения, однако он по-прежнему оставался в тюрьме.

Экс-депутата в ноябре прошлого года приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы по делу о вымогательстве денег у местного отделения партии «Единая Россия» «за непубликацию порочащих сведений» (ст. 163 УК). Срок отбывания им наказания считался как день за полтора. Задержали Степанченко в октябре 2016 года.

Фигурантами дела стали также редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов, задержанный вместе со Степанченко, и оператор Андрей Облезов. Назимова приговорили к 4 годам 7 месяцамлишения свободы, Облезова – к трем годам условно с испытательным сроком в два года.