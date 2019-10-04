МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными с Россией на следующей неделе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал новый масштабный обмен заключенным с Россией на следующей неделе, передает агентство УНИАН.

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — рассказал Пристайко.

7 сентября Москва и Киев обменялись пленными по формату «35 на 35». На Украину вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб и другие.

Киев освободил, среди прочих, главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и украинского сепаратиста Владимира Цемаха, который проходит подозреваемым по делу о крушении над Донбассом Boeing MH17. Сообщалось, что он вернулся в ДНР.

Позднее украинский омбудсмен Людмила Денисова допустила еще один обмен пленными между Россией и Украиной до конца года. По ее словам, были верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из которых 89 человек — крымские татары.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала о десяти обращениях от заключенных и их родственников, которые являются гражданами России, но находятся под стражей на Украине.