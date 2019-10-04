Российских дипломатов не впустили на форум в США из-за отказа в выдаче виз

Российских дипломатов не впустили в США для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс» из-за невыдачи виз. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер», — сказала она.

Ранее США отказали в визах десяти членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН. Среди них оказались член Совета Федерации Константин Косачев и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета ГА ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Первый комитет занимается вопросами разоружения, которые затрагивают мировое сообщество, а также ищет решение глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.