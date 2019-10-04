Власти Якутска согласовали акцию в поддержку шамана Александра Габышева

Власти Якутска согласовали массовый пикет в поддержку шамана Александра Габышева, который шел в Москву для «обряда изгнания Путина». Об этом Интерфаксу сообщила общественница и депутат Госсобрания Сулустаана Мыраан.

Акция пройдет на площади Ленина 5 октября. Заявленное количество участников — до 1 тысячи человек. Цель пикета — поддержать шамана, чьи права были нарушены при задержании и попытке провести психическое обследование.

«Если человек считает себя шаманом — это его право на свободу совести, вероисповедания, гарантированное ст. 28 Конституции РФ, — отметила Мыраан.

— Если человек хочет высказать свои мысли о политической, экономической ситуации в стране — это его право говорить и мыслить гарантированное ст. 29 Конституции РФ». Она добавила, что его желание идти в пеший поход гарантировано правом на свободу передвижения.

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Александр Габышев начал свой путь в Москву в марте, к сентябрю он дошел до Улан-Удэ. В конце прошлого месяца шамана задержали в Бурятии и доставили в якутскую психиатрическую больницу. Против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК).

Накануне экспертиза признала шамана невменяемым, хотя его сторонники настаивают на обратном. Адвокаты считают, что сделать достоверное заключение о степени его вменяемости было невозможно в рамках амбулаторной экспертизы и за короткий срок.