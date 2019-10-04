При аварийной посадке транспортного самолета у аэропорта Львова погибли несколько человек

В районе аэропорта Львова разбился транспортный самолет Ан-12, погибли трое из восьми на борту, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Львовской области. По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия, погибли четверо.

Самолет авиакомпании «Украина Аэроальянс» выполнял чартерный грузовой рейс из Вико (Испания) в Стамбул. Он пошел на аварийную посадку во Львове для дозаправки. Около 07:10 мск самолет исчез с радаров во время захода на посадку на расстоянии 13,7 км до аэропорта со стороны села Жировка. Его нашли в 1,5 км от взлетной полосы.