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При аварийной посадке транспортного самолета у аэропорта Львова погибли несколько человек

Общество

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В районе аэропорта Львова разбился транспортный самолет Ан-12, погибли трое из восьми на борту, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Львовской области. По данным министра инфраструктуры Владислава Криклия, погибли четверо.

Самолет авиакомпании «Украина Аэроальянс» выполнял чартерный грузовой рейс из Вико (Испания) в Стамбул. Он пошел на аварийную посадку во Львове для дозаправки. Около 07:10 мск самолет исчез с радаров во время захода на посадку на расстоянии 13,7 км до аэропорта со стороны села Жировка. Его нашли в 1,5 км от взлетной полосы.

 Фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям во Львовской области
Теги:
авиакатастрофа, авиация, львов, украина, va

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