Прокуратура объяснила нарушение постановления КС в деле Котова «реальной угрозой» обществу

Прокуратура объяснила нарушение постановления Конституционного суда (КС) в деле программиста Константина Котова, осужденного за неоднократное участие в несогласованных акциях (ст. 212.1 УК), «реальной угрозой» обществу, пишут «Ведомости».

По мнению гособвинителя Ярослава Мыца, участники несогласованного мероприятия по умолчанию подвергают опасности себя и других граждан, случайно оказавшихся в местах массового скопления людей, говорится в возражениях прокурора.

Реальная угроза обществу, по мнению прокуратуры, могла наступать из-за «негативных последствий» в связи с нарушением правил дорожного движения, блокировкой прохода граждан по улицам и к достопримечательностям Москвы.

Согласно постановлению КС, нарушение правил проведения публичных мероприятий не является основание для привлечения к уголовной ответственности. Она может наступить только в случае причинения вреда здоровью граждан и общественному порядку.

Адвокат Мария Эйсмонт считает, что наличие угрозы в действиях Котова нужно доказывать. «Если бы он махал молотком над головами собравшихся, то можно было бы обсуждать возможные последствия, приводит она пример», — передают «Ведомости».

Константина Котова задержали 10 августа на акции в Москве. 5 сентября его приговорили к четырем годам колонии, свою вину он не признал. Несколько десятков юристов-государствоведов призвали КС изменить ст. 212.1 УК из-за проблем правоприменения.

Первым осужденным по этой статье была активист Ильдар Дадин, получивший два года колонии за нарушение законодательства о митингах. Его приговор был отменен в 2017 году. Тогда КС признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции.