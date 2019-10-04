Исследование: россияне назвали размер зарплаты, чтобы быть счастливыми

Россиянам в среднем необходимо зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц, чтобы быть счастливыми. Об этом говорится в исследовании, которое провел портал по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

Самые высокие ожидания по зарплатам у москвичей — им необходимо 212 тысяч рублей ежемесячно, на втором месте Владивосток — 205 тысяч рублей, на третьем Ростов-на-Дону — 200 тысяч рублей.

Невысокие требования по зарплате в Липецке — 124 тысячи рублей, в Кирове — 120 тысяч рублей и в Оренбурге — 115 тысяч рублей.

Причем мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам.

В июле Росстат сообщал, что половина россиян получает зарплату менее 34,5 тысячи рублей. В Москве средняя зарплата выросла за первое полугодие на 8,6% — до 79,5 тысяч рублей.