Суд признал законным отказ Генпрокуратуры проверить раскопки РВИО в Сандармохе

Тверской суд Москвы признал законным отказ Генпрокуратуры и прокуратуры Карелии проверить раскопки в урочище Сандармох, которые в 2018 и 2019 году проводило Российское военно-историческое общество. Об этом сообщили «7х7» и «Коммерсант».

С жалобой в суд обращалась председатель «Яблока» и депутат карельского парламента Эмилия Слабунова. В своем заявлении в надзорное ведомство она отмечала, что захоронение носит статус памятника истории в Едином госреестре объектов культурного наследия — для раскопок там была необходима историко-культурная экспертиза.

В ответ в прокуратуре Карелии ей говорили, что у урочища другой статус, «достопримечательное место», и что раскопки велись законно. Когда она после обратилась в Генпрокуратуру, ее жалобу не стали рассматривать по существу и перенаправили вновь в республиканскую прокуратуру. Ее адвокат Алексей Сюзюмов настаивает, что передавать обращения, по которым нижестоящая прокуратура уже вынесла решение, нельзя.

В июне федеральный Минкульт вновь подтверждал, что захоронение с более 7 тысячами расстрелянных в годы Большого террора носит статус «памятника истории». Таким образом министерство отказалось по требованию карельского управления по охране культурного наследия понижать его до «достопримечательного места».

По просьбе карельских властей РВИО с лета прошлого года уточняло границы захоронения и проверяло гипотезу о расстрелянных там финнами во время Второй мировой войны советских военнопленных. Слабунова отмечала, что у военных поисковиков нет полномочий по определению границ объекта культурного наследия, что говорит о незаконности экспедиции.