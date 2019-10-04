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В Ингушетии сотрудника ФСИН госпитализировали после перестрелки с коллегами

Общество

 

В Ингушетии сотрудники ФСИН 3 октября устроили перестрелку, сообщили Интерфаксу в пресс-службе республиканского управления ведомства. Одного из них госпитализировали с огнестрельным ранением груди, всех остальных задержали для выяснения деталей.

Инцидент произошел вечером в районе села Яндыри к северо-востоку от Назрани. Рядом с ним в городе Карабулак находятся СИЗО №1 и медико-санитарная часть ФСИН. Ведомство начало внутренюю проверку. 

Впоследствии источник агентства уточнил, что в конфликте участвовали сотрудники СИЗО и службы безопасности ФСИН. Остановившийся на обочине сотрудник ведомства на «Ладе Гранте» выстрелил из табельного пистолета в сотрудника СИЗО, который вместе с другими подъехал к нему на «Ладе Приоре».

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