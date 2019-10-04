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Мосгорсуд оставил без изменений приговор Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за твит

Общество

Лилит Саркисянкорреспондентка отдела политики

 

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на приговор блогеру Владиславу Синице, единственного фигуранта «московского дела», обвиненного по «экстремистской» статье. 

Судебное заседание растянулось на 2 дня: 3 октября суд рассматривал многочисленные ходатайства и провел судебное следствие, на следующий день слушались судебные прения.

Суд не удовлетворил большинство ходатайств, поданных стороной защиты: к материалам дела не приобщили экспертное заключение Дмитрия Дубровского, где критикуются две психолого-лингвистические экспертизы со стороны обвинения. Отказали в допросе свидетелей обвинения — росгвардейцев Александра Андреева и Артема Тарасова, испугавшихся за жизнь своих дочерей после прочтения твита Синицы, и в следственном эксперименте с их участием.

Зато суд допросил в суде маму осужденного, Веру Синицу. Она описала его как человека образованного и с широким кругозором, вежливого и дисциплинированного: «Иногда он мог очень остро реагировать на несправедливость. Он сам говорил: „Мне честность моя в жизни мешает“».

Сторона защиты в лице адвокатов Дениса Тихонова, Андрея Сабинина и Дмитрия Динзе утверждает, что ни следствие, ни суд не исследовали мотивы Синицы, в то время как Пленум Верховного суда запрещает судить по 282-й статье без наличия преступного умысла.

Адвокаты критиковали две судебные психологи-лингвистические экспертизы, которые противоречат друг другу. Одна экспертиза, сделанная учителем математики и переводчиком с английского и немецкого, обнаружила в словах Синицы призывы к насилию, другая, выполненная Институтом криминалистики ФСБ, — нет.

Сторона обвинения строила доказательства, в том числе, на свидетельствах двух сотрудников Росгвардии — Александра Андреева и Артема Тарасова. Они заявляли в зале суда, что испугались за своих дочерей после публикации Синицы, где якобы содержатся угрозы детям силовиков.

Одна из двух судебных экспертиз была проведена учителем математики и переводчиком с английского и немецкого, другая не усмотрела в публикации угрозы насилия, обнаружив про этом возбуждение ненависти к стражам правопорядка.

Прокурор Анастасия Зверева в ответ обрушилась на автора экспертизы со стороны защиты: «Я ни разу не слышала слова „независимый“, Каждый раз я слышала: наш эксперт Новожилова, наш эксперт. Я ни разу не услышала слова „независимый“. Где слово „независимый“?!»

«Мне противно, что наша страна живет в каком-то средневековье. Это даже не 37 год, это настоящая охота на ведьм, присущая тринадцатому веку. Давление на прессу, свободу слова само по себе разжигает ненависть», —

 сказал в своем последнем слове Синица.

Ранее Пресненский суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима за твит, в котором суд усмотрел возбуждение ненависти к группе лиц с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео», — написал он.

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Теги:
синица, nt

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