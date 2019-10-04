Мосгорсуд оставил без изменений приговор Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за твит

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на приговор блогеру Владиславу Синице, единственного фигуранта «московского дела», обвиненного по «экстремистской» статье.

Судебное заседание растянулось на 2 дня: 3 октября суд рассматривал многочисленные ходатайства и провел судебное следствие, на следующий день слушались судебные прения.

Суд не удовлетворил большинство ходатайств, поданных стороной защиты: к материалам дела не приобщили экспертное заключение Дмитрия Дубровского, где критикуются две психолого-лингвистические экспертизы со стороны обвинения. Отказали в допросе свидетелей обвинения — росгвардейцев Александра Андреева и Артема Тарасова, испугавшихся за жизнь своих дочерей после прочтения твита Синицы, и в следственном эксперименте с их участием.

Зато суд допросил в суде маму осужденного, Веру Синицу. Она описала его как человека образованного и с широким кругозором, вежливого и дисциплинированного: «Иногда он мог очень остро реагировать на несправедливость. Он сам говорил: „Мне честность моя в жизни мешает“».

Сторона защиты в лице адвокатов Дениса Тихонова, Андрея Сабинина и Дмитрия Динзе утверждает, что ни следствие, ни суд не исследовали мотивы Синицы, в то время как Пленум Верховного суда запрещает судить по 282-й статье без наличия преступного умысла.

Адвокаты критиковали две судебные психологи-лингвистические экспертизы, которые противоречат друг другу. Одна экспертиза, сделанная учителем математики и переводчиком с английского и немецкого, обнаружила в словах Синицы призывы к насилию, другая, выполненная Институтом криминалистики ФСБ, — нет.

Сторона обвинения строила доказательства, в том числе, на свидетельствах двух сотрудников Росгвардии — Александра Андреева и Артема Тарасова. Они заявляли в зале суда, что испугались за своих дочерей после публикации Синицы, где якобы содержатся угрозы детям силовиков.

Одна из двух судебных экспертиз была проведена учителем математики и переводчиком с английского и немецкого, другая не усмотрела в публикации угрозы насилия, обнаружив про этом возбуждение ненависти к стражам правопорядка.

Прокурор Анастасия Зверева в ответ обрушилась на автора экспертизы со стороны защиты: «Я ни разу не слышала слова „независимый“, Каждый раз я слышала: наш эксперт Новожилова, наш эксперт. Я ни разу не услышала слова „независимый“. Где слово „независимый“?!»

«Мне противно, что наша страна живет в каком-то средневековье. Это даже не 37 год, это настоящая охота на ведьм, присущая тринадцатому веку. Давление на прессу, свободу слова само по себе разжигает ненависть», —

сказал в своем последнем слове Синица.

Ранее Пресненский суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима за твит, в котором суд усмотрел возбуждение ненависти к группе лиц с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео», — написал он.