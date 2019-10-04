В Иране задержали российскую журналистку по подозрению в шпионаже

В Тегеране накануне задержали российскую журналистку Юлию Юзик, сообщил Интерфаксу пресс-аташе российского посольства Андрей Ганенко. Она рассказала по телефону, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, уточнил в соцсетях журналист Борис Войцеховский.

Она прибыла в Иран четыре дня назад и жила в гостинице. В аэропорту у нее отобрали паспорт, а накануне в ее номер вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции, после чего ее поместили под стражу. На 5 октября было назначено судебное заседание по делу.

Юзик работала «Русском Newsweek», «Комсомольской правде» и «Московском комсомольце», бывала в горячих точках. Является автором книг о теракте в Беслане («Бесланский словарь») и северокавказских смертницах («Невесты Аллаха»). В 2016 году она баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане.