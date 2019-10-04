В Гонконге ввели запрет на ношение масок на протестах. За его нарушение грозит до года тюрьмы
Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время протестных акций. Об этом сообщила глава местной администрации Кэрри Лам, передает South China Morning Post.
«Нельзя допустить эскалации насилия, и мы ищем способы ее предотвратить», — заявила Лам на пресс-конференции. Запрет вступит в силу в полночь на 5 октября.
Закон запрещает участникам протестов носить какие-либо предметы, закрывающие лицо и мешающие идентификации личности. Речь идет о масках, балаклавах, шарфах, а также краске. За нарушение запрета грозит штраф в 3,2 тысячи долларов или лишение свободы сроком до одного года.
Соответствующее распоряжение приняли в рамках закона от 1922 года, по которому глава администрации Гонконга в случае чрезвычайных ситуаций может принимать по своему усмотрению любые меры. Как уточняет «Би-би-си», его не использовали с 1967 года.
Протесты в Гонконге начались в июне из-за законопроекта об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай. Участники демонстраций часто скрывают лицо, чтобы их не удалось опознать. В начале сентября Кэрри Лам заявила, что власти официально отозвали эту инициативу, но у митингующих остаются и другие требования. Среди них освобождение ранее арестованных участников протестов, независимое расследование действий полиции во время демонстраций и отмена термина «массовые беспорядки».