На Кубани при попытке силового захвата консервного завода ранили троих охранников

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края около десятка вооруженных мужчин попытались взять под контроль консервный завод «Кубанские деликатесы». Троих охранников госпитализировали с ранениями, сообщили Интерфакс и «Кубанские новости».

Мужчины приехали на четырех автомобилях к заводу на улице Красной около 08:00 мск, выстрелили троим охранникам 24, 31 и 27 лет в голову, шею, кисти и предплечья. По словам врачей районной больницы, их жизни ничего не угрожает. После нападавшие попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, отпустили их и забаррикадировались внутри. Семеро человек были задержаны.

По словам главы района Романа Синяговского, стреляли из травматического оружия. Он также уточнил, что причиной перестрелки стал спор между двумя учредителями: «Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести». Согласно данным системы «СПАРК», заводом в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.