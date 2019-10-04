WSJ: Трамп отозвал посла в Киеве после жалоб на ее попытки помешать началу расследования против Байдена

Президент США Дональд Трамп отозвал посла в Киеве Мэри Йованович, так как неоднократно получал на нее жалобы, в которых утверждалось, что посол препятствует попыткам Белого дома убедить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, адвокат Трампа Рудольф Джулиани и другие союзники президента за пределами администрации на протяжении нескольких месяцев обвиняли Йованович в попытках помешать началу расследования против Джо и Хантера Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Как передают собеседники газеты, в связи с этим сотрудники Госдепартамента настояли, что отставка посла должна стать для Трампа одной из приоритетных задач.

Йованович была послом США на Украине с 2016 года, в конце мая американские власти объявили о ее отставке. Согласно стенограмме июньского телефонного разговора, Трамп говорил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что отозвал Йованович, так как был недоволен ее работой.

Расшифровку разговора лидеров двух стран Белый дом опубликовал после того, как спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого стала жалоба неназванного сотрудника американской разведки о возможном давлении Трампа на Зеленского. Главу США обвинили в том, что он требовал начать расследование против Джо Байдена — своего вероятного конкурента на президентских выборах в 2020 году

На прошлой неделе, через день после публикации жалобы разведчика, в отставку ушел спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. В документе утверждалось, что Волкер встречался с Зеленским для передачи указаний американского лидера.