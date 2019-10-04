В Ростове сторонников Мальцева приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима по делу о подготовке беспорядков

Ростовский областной суд полностью признал вину троих студентов, которых в 2017 году арестовали по делу о подготовке беспорядков в рамках «Революции» националиста Вячеслава Мальцева. Об этом сообщил портал 161.ru.

22-летнего Владислава Мордасова и 19-летнего Яна Сидорова приговорили к 6 годам 7 месяцам и 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима соответственно. Обвиняемого в попытке участвовать в беспорядках Вячеслава Шашмина — к 3 годам условного срока.

Владислава Мордасова и Яна Сидорова задержали, когда те 5 ноября 2017 года вышли на пикет к зданию областного правительства на Площадь Советов. По версии следствия, администраторы чата сторонников Мальцева «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» готовили в переписке «насильственное изменение конституционного строя». Шамшина, который не знал их ранее, задержали рядом во дворе жилого дома.

Студенты настаивают, что их протест был мирным: с собой на пикетах у них были и плакаты «Долой правительство» и «Верните землю погорельцам» — речь шла о пострадавших от пожара августа 2017 года в районе Театрального спуска в центре города. При этом перед акцией в чате появились призывы устроить в Ростове погромы и штурмовать правительство. На прениях защита отметила, что эти лица не были установлены следствием, а Шамшин вовсе не знал о чате.

⚠ А вот и сами фигуранты дела: Ян Сидоров и Влад Мордасов.



Кто-то предполагает, что то им дадут от 5 до 7 лет. Некоторые выражают надежду, что отпустят по отсиженному: Сидоров и Мордасов были в СИЗО два года pic.twitter.com/Xw4Iyc7M5l — 161.ru (@161ru) October 4, 2019

«Ничем не подтверждается, что мы пытались привлечь всех участников чата к массовым беспорядкам. Вся провокационная информация о нападении на сотрудников полиции, поджогах и разбое была озвучена в чате неустановленными лицами, а не мной, Яном или Славой, — заявил Мордасов в последнем слове 3 октября. — Зато находящиеся на площади сотрудники в количестве 30 человек были осведомлены о проведении митинга. Прокурор приводит в основу обвинения мои показания на предварительном допросе, которые я не подтверждаю, потому что это не мои слова».

Всех троих в ноябре 2017 года арестовали по административному делу, но после, в том числе под пытками, заставили дать признательные показания о подготовке беспорядков, от которых они впоследствии отказались. Родственники фигурантов рассказывали, что к Мордасову применяли «слоника» — надевали на голову противогаз и держали, пока не начинались судороги, — пока сотрудники ростовского центра «Э» избивали его.