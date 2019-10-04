Российские авиакомпании оценили в миллиард рублей убытки из-за приостановки полетов в Грузию

Авиакомпания «Победа» попросила Минтранс прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию, которые компания оценила в 500 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к «Победе» источник.

В S7 убытки оценили в 600 млн рублей и заявили, что предоставили расчеты в Белый дом. Источник Red Wings оценил недополученную прибыль в 200 млн рублей.

При этом, по мнению источников газеты в нескольких авиакомпаниях, деньги из бюджета так и не будут выделены. «Мы уже ничего не ждем»,— сказал собеседник «Коммерсанта». Однако в секретариате вице-премьера Максима Акимова заявили, что к середине октября будет подготовлена методика Минтранса и Минэкономики по расчету убытков авиакомпаний.

Авиакомпании, чтобы не изменять оборот воздушных судов, поставила высвободившийся флот на курорты Черного моря. «До них, как и до Грузии, около двух часов полета. <...> Но из-за конкуренции прибыль на этих рейсах существенно ниже», — рассказал источник газеты в отрасли.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нужно возобновить авиасообщение с Грузией: «Мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия».

Указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки на территорию Грузии, вступил в силу 8 июля. До этого в Грузию летали «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia.

Грузинские авиакомпании с этого же дня временно не могут летать в Россию. Через месяц после запрета в Национальной администрации туризма Грузии оценили финансовые потери от снижения числа российских туристов в стране в 44,3 млн долларов.

В Минтрансе объясняли, что такие меры необходимы для обеспечения достаточной авиационной безопасности из-за протестов в Тбилиси этим летом. Они начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Одним из требований демонстрантов была отставка Георгия Гахарии, который на тот момент занимал пост главы МВД. В сентябре он стал премьер-министром, сменив на этой должности Мамуку Бахтадзе.