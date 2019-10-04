Московские власти объявили тендер на мониторинг города с помощью дронов на 60 млн рублей

Департамент информационных технологий Москвы объявил тендер по видеомониторингу столицы с помощью беспилотников с максимальной стоимостью контракте в 60 млн рублей. На карточку с сайта госзакупок обратила внимание Baza.

Согласно материалам, исполнитель должен будет обеспечить видеосъемку с дронов объектов инфраструктуры Москвы. Съемку будут проводить на протяжении всей недели в светлое время суток, картинку должны транслировать на специальном портале.

По словам опрошенных изданием экспертов, высокая стоимость контракта объясняется требованием постоянного присутствия оператора дрона. Как указывают в компании «Коптер экспресс», дешевле обошлось бы использование автономных беспилотников, которые способны летать по заранее заданной траектории без участия специалиста.