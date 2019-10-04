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Интерактивный сериал «#КТО_ТЫ» о российских протестах объявил краудфандинг. «Новая» поддерживает
Авторы интерактивного сериала о российских протестах, правозащитниках и молодежи запустили краудфандинг. «Новая» поддерживает
«Новая газета»редакция
Студия Lateral Summer, авторы первого в России интерактивного сериала «Все Сложно», сняли новый интерактивный веб-сериал #КТО_ТЫ. На Planeta.ru они запустили краудфандинговую кампанию, чтобы завершить постпроизводство.
Цель Lateral Summer — собрать минимум 300 тыс. рублей, которые пойдут на цветокоррекцию, саундтрек и звуковые эффекты, разработку механизма, чтобы зрители могли управлять ходом фильма, и образовательные карточки.
Поддержать сериал можно здесь.
Если сумма будет больше, то авторы проекта смогут создать англоязычную версию сериала, заявить его на международные фестивали и смонтировать версию для телевидения.
Первый эпизод сериала выйдет уже в середине октября. Премьера состоится на сайте «Новой газеты».
#КТО_ТЫ — просветительский проект о правах человека, созданный на основе реальных историй столкновения гражданина и власти в современной России.
Сюжет развивается в 2020-м году. Главная героиня — Нина, дочь высокопоставленного чиновника, живет в Лондоне и занимается правозащитой. Она летит в Москву спасать свою подругу — блогершу, которую арестовали и обвиняют в экстремизме. Нина вместе со своим новым другом Романом, рэпером из Реутово, сталкивается со всеми российскими проблемами: от домашнего насилия до задержаний на пикетах.
Зритель тоже участвует в сериале #КТО_ТЫ. Он играет роль Механизма, то есть по ходу сюжета выбирает из нескольких вариантов, как поступят герои в очередной сложной ситуации.
Проект создается при поддержке «Новой газеты», Amnesty International, «Московской Хельсинкской группы» и Международной сети — Молодежное правозащитное движение.
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