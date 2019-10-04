Суд взыскал 54 тысячи рублей с организаторов акции 27 июля по иску Московского метрополитена

Коптевский районный суд взыскал с организаторов акции 27 июля за честные выборы в городскую думу 53 тысячи 747 рублей в пользу Московского метрополитена. Об этом сообщает «Медиазона».

В иске отмечалось, что в день митинга на работу пришлось выйти семерым сотрудникам, у которых был выходной. Стоимость рабочего дня начальников станций «Лубянка», «Театральная», «Маяковская», «Площадь революции», «Кузнецкий мост» и «Менделеевская», а также замначальника службы движения метрополитена в метрополитене оценили в 54,8 тысячи рублей.

Ответчиками по иску выступали политики Илья Яшин, Алексей Навальный, Юлия Галямина, директор ФБК Иван Жданов, ведущий ютуб-канала «Навальный LIVE» Владимир Милов и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

На этой неделе суд обязал инициаторов несогласованной акции 27 июля выплатить 3,4 миллиона рублей и 241,5 тысяч рублей по требованиям ГБУ «Автомобильные дороги» и компании «Анкор», которая владеет рестораном «Армения» на Тверской улице. Истцы утверждали, что организаторы протестных акций ответственны за помехи в работе, которые произошли в их организациях из-за митингов.

Ранее оппозиционеров обязали выплатить «Мосгортрансу» 1,2 млн рублей по аналогичному иску. Кроме того, в суд подали компания по прокату автомобилей «Флай авто», которая требует компенсации в размере миллиарда рублей с ФБК из-за митингов 27 июля, 3 и 10 августа, а также Главное управление МВД по Москве.