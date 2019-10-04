Двух сторонников ИГ осудили на 11 лет по обвинению в подготовке теракта в Южно-Сахалинске

Дальневосточный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 27-летнего иностранца, обвиняемого в подготовке теракта в Южно-Сахалинске, а также руководившего его действиями 22-летнего россиянина. Об этом «АСТВ» сообщили в сахалинской ФСБ.

Об их задержании ведомство объявило в конце апреля 2017 года — вскоре после теракта в петербургском метро. Тогда издание уточняло, что россиянин был приезжим, а не уроженцем Сахалина, а иностранец был гражданином одной из стран Средней Азии.

Во время обысков у них обнаружили самодельную бомбу с поражающими элементами, схемы ее изготовления, а также признанную экстремистской литературу. По версии ФСБ, будучи сторонниками «Исламского государства» (признанной террористической и запрещенной организации), они планировали теракт в «людном месте».

Иностранца признали виновным в приготовлении к теракту и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК), гражданина России – в пособничестве ему (ч. 3 ст 205.1 УК). Сайт окружного суда был не доступен на момент публикации, обнаружить вступившее в силу решение в системе ГАС «Правосудие» не удалось.