СК поручил расследование дела об отмывании денег против ФБК 112 следователям

Следственный комитет поручил расследование дела об отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК) против Фонда борьбы с коррупцией 112 следователям по особо важным делам. Постановление замглавы СК Игоря Краснова опубликовал в своем телеграм-канале соратник политика Алексея Навального Леонид Волков.

В постановлении необходимость формирования следственной группы объясняется «особой сложностью» дела, обусловленной проведением большого числа следственных действий, в том числе в различных регионах страны. Руководителем группы назначен следователь Рустам Габдулин, который также ведет дело о «массовых беспорядках», возбужденное после митинга за честные выборы 27 июля, и возглавлял следствие по «болотному делу» с июля 2012 года.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков называет уголовное дело против ФБК крупнейшим в современной России.

В следственную группу по делу о «массовых беспорядках» входит 84 человека. Как отмечала «Медиазона», среди них, помимо Габдулина, еще три человека, которые также занимались расследованием «болотного дела».

О возбуждении дела об отмывании ФБК миллиарда рублей СК объявил во время несогласованной акции 3 августа. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК поступила «крупная сумма денег» как в рублях, так и в иностранный валюте. По словам Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании Навального. В середине сентября по этому делу прошли обыски во всех регионах, где есть штабы политика.