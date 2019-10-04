Мэрия Екатеринбурга запретит строительство в сквере, где проходили акции против возведения храма

В Екатеринбурге присвоят 19 паркам и скверам, в том числе скверу у театра Драмы, особый статус, который запрещает капитальное строительство. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский, пишет E1.

«Три из 19 мы уже почти перевели, осталось перевести 16 скверов в этот статус, и дальше будем выявлять остальные зоны», — пояснил он.

По его словам, в скверах выставят посты полиции, а также установят лавки, освещение и видеонаблюдение. Кроме того, отметил мэр города, власти 22 октября обсудят необходимость закрывать парки после 22:00.

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского театра Драмы проходили с 13 по 18 мая. Митинги сопровождались столкновениями участников и полицейских, задержаниями. Одного из участников митинга — Станислава Мельниченко — приговорили к шести месяцам исправительных работ по обвинению в оскорблении представителя власти.

Президент Владимир Путин предложил провести среди жителей города опрос, после чего строительство остановили. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, против строительства в сквере выступают почти три четверти горожан (74%).