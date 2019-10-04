Суд вновь оштрафовал правозащитника Льва Пономарева за нарушение закона об «иностранных агентах»

Мещанский суд Москвы оштрафовал лидера движения «За права человека» Льва Пономарева на 100 тысяч рублей за отсутствие упоминания о статусе «иностранного агента» в посте в фейсбуке (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Об этом сообщает «МБХ медиа».

Издание уточняет, что основанием для проведения проверки стало обращение гражданина, чье имя в суде не разгласили «в целях защиты данных».

Это уже восьмой штраф Пономареву и его организациям по статье об «иностранных агентах». Общая сумма взысканий составляет уже около 1,5 млн рублей.

На этой неделе Мещанский суд Москвы оштрафовал лидера движения «За права человека» на 100 тысяч рублей за отсутствие упоминания о статусе «иностранного агента» на сайте правозащитной организации, а также назначил организации штраф в 300 тысяч за нарушение закона об «иностранных агентах» (ч. 2 ст.19.34 КоАП).

В конце сентября правозащитника оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что в аккаунте движения «За права человека» в фейсбуке не был упомянут статус организации-иноагента. В августе суд назначил 100 тысяч рублей штрафа Пономареву за его статью в «Новой газете», которая также не содержала информацию о статусе НКО.

Три организации, которые возглавляет правозащитник — «За права человека», «В защиту прав заключенных» и «Горячая линия» — в феврале были признаны Минюстом «иностранными агентами». Они не согласились с таким статусом и были оштрафованы на 300 тысяч каждая за отказ записываться в реестр иноагентов.