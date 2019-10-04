Патрушев отчитался о задержании 152 человек по делам о терроризме в Центральной России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что с начала года спецслужбы предотвратили четыре теракта в городах Центрального федерального округа, передает ТАСС.

По его словам, теракты планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Патрушев заявил, что сотрудники спецслужб задержали 152 человека, которых считают причастными к террористической деятельности.

Секретарь Совбеза рекомендовал федеральным и региональным властям совместно с владельцами мест массового пребывания людей «изыскивать средства» и направлять их на устранение «уязвимостей» в соответствующей сфере. Он отметил, что за последние полгода в ЦФО зафиксировали 13 тысяч нарушений требований антитеррористической безопасности.

В конце сентября МВД отчиталось об обнаружении за этот год вместе с ФСБ террористических ячеек в 17 регионах страны. Как заявляли в полиции, только за первое полугодие силовики выявили 972 преступления, связанных с терроризмом.