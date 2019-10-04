Смольный объяснил поток воды с потолка новой станции метро ошибкой уборщиков. Они это отрицают

В Петербурге в день открытия станции метро «Дунайская», вечером 3 октября, с потолка потекла вода, видеозапись опубликовали пользователи соцсетей. Представители Смольного, Метрополитена и подрядчика строительства «Метростроя» объяснили это ошибкой уборщиков, заверив, что это были не грунтовые воды.

Вода текла с потолка над эскалаторами из зоны служебных помещений. По словам чиновников, проверка установила, что сотрудники клининговой компании слили там воду из полотерных машин в сливные трапы, непредназначенные для этого. При этом гендиректор этой компании Вероника Писарева заявила «Фонтанке», что ее сотрудники не имеют доступ к этим помещениям и что «никто никуда воду не сливал».

Несколько пользователей «ВКонтакте» пожаловались, что после постов и комментариев об инциденте в соцсетях, они оказались заблокированы официальной страницей губернатора Александра Беглова. Они напомнили, что тот в сентябре перенес открытие «Дунайской» и еще двух станций Фрунзенского радиуса для обеспечения полной безопасности.

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До этого сроки ввода станций, строительство которых за 33 млрд рублей началось в 2014 году, также неоднократно переносились. Сначала власти обещали открыть их к концу 2017 года, затем — к концу 2018 года, а уже в этом году Беглов заявлял, что станции запустят к 1 сентября. Из-за задержек Смольный в январе начал расторгать контракты с «Метростроем», ее сотрудники жаловались на задержки зарплат.