Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот». В нее вошли СМИ, связь с которыми он ранее отрицал

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот», в которую вошли «Федеральное агентство новостей» (ФАН), «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня». Это первое официальное упоминание Пригожина в одном ряду со связанными с «фабрикой троллей» сайтами, отмечают Открытые медиа».

На сайте медиагруппы говорится, что их цель — «максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны».

«На фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране», — отмечают в «Патриоте».

Офис медиагруппы находится в Санкт-Петербурге по адресу Приморский проспект, 78. По этому же адресу находится жилой комплексе бизнес-класса «Лахта плаза», застройщиком которого была принадлежащая Пригожину Concord Management and Consulting.

Ранее в пресс-службе бизнесмена утверждали, что у Пригожина нет финансовой или административной связи с изданиями «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), «Политика сегодня», «Невские новости» и «Экономика сегодня».

Напомним, СМИ связывали с Пригожиным и его компаниями работу так называемой «фабрики троллей». По данным журналистских расследований, ее сотрудники пишут на различных интернет-страницах комментарии в защиту действующей власти и против оппозиционеров.