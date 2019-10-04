Забайкальского блогера оштрафовали по статье о неуважении к власти за видео «Последнее предупреждение Путину»

Железнодорожный районный суд Читы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Алексея Закружного (ник — Леха Кочегар) из-за видео на YouTube с оскорблением президента Владимира Путина и жалобами на необходимость отапливать дома углем при больших объемах газодобычи в стране. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Как следует из карточки дела на сайте суда, Закружного признали виновным в неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). На видео под названием «Последнее Предупреждение Путину», которое блогер снял в своей в своей котельной, Закружный резко критикует президента в связи с тем, что за 18 лет нахождения у власти, качество жизни россиян не улучшилось.

Ранее блогера оштрафовали на десять тысяч рублей за призыв выйти на митинг с участием якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина». На Закружного составили протокол о проведении митинга без подачи уведомления (ч. 1 ст. 20.2 КоАП).