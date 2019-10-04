Обвиняемый в покушении на Пригожина активист узнал в суде человека, ранее напавшего на него с ножом

Виталий Амельченко в Невском суде Петербурга. Фото: Динар Идрисов

В Невском районном суде Петербурга прошло очередное заседание по делу Владимира Иванютенко, петербургского оппозиционного активиста, который обвиняется в незаконном сбыте взрывчатых веществ. По материалам, которые имеются в уголовном деле, ранее предполагалось, что Иванютенко готовился собрать бомбу, чтобы совершить посягательство на жизнь бизнесмена Евгения Пригожина, которого еще называют «кремлевским поваром».

Во время пятничного заседания суда был допрошен Валерий Амельченко. Напомним, после материала «Новой газеты» о деятельности Амельченко в интересах структур, близких к Евгению Пригожину, Владимир Иванютенко опознал Амельченко как человека, который нанес ему несколько ножевых на ранение в декабре 2017 г. И, как полагает защита Иванютенко, господин Амельченко тесно связан с лицами, которые принимали участие в оперативно-разыскных мероприятиях в отношении Иванютенко.

Владимир Иванютенко в зале Невского районного суда

В своих показаниях Амельченко утверждал, что никогда не видел Иванютенко до очной ставки в период следствия, не наносил ему ножевых ранений, знаком с ним не был. Также Амельченко вновь рассказал историю о том, что летом 2018 г. во время встречи с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым тот убеждал его «за денежное вознаграждение» от Михаила Ходорковского дать интервью, в котором господин Амельченко «обвинил бы себя и своих знакомых» в ряде преступлений.

Как утверждает г-н Амельченко, некие «лица» по поручению Короткова затем инсценировали его похищение и увезли на дачу в район Первомайского (населённый пункт в Ленинградской области на Карельском перешейке). И он там якобы провел «две с половиной или три недели», а по приезду домой «узнал, что находится в розыске как без вести пропавший». Господин Амельченко утверждает, что, по его мнению, вся эта история с похищением была учинена господином Коротковым «с целью очернить действующую власть и высших лиц государства». Каким образом господин Амельченко связан с высшими лицами государства, он своих показаниях не объяснил.

По словам Амельченко, в беседах Коротков обсуждал возможность обеспечения господина его оружием и прямо спрашивал: «Тебе надо оружие?» — на что Амельченко отказался.

Свои показания Амельченко завершил выражением глубокой благодарности сотрудникам проходных органов за то, что они остановили незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Отвечая на вопросы адвоката Ксении Михайловой, о том, почему он поехал куда-то в Первомайское по просьбе Короткова, Амельченко долго уходил от ответа,

и в результате суд принял его ответ, что он «просто сел и поехал ради любопытства»: «Я любознательный человек».

Защита задала вопросы о знакомстве Амельченко со структурами и людьми из окружения Евгения Пригожина: самим Пригожиным, Евгением Гуляевым (возглавляет службу безопасности структуры Пригожина), Дмитрием Уткиным («Вагнер», организовал одноименное ЧВК), Героем России Андреем Трошевым (один из руководителей «ЧВК Вагнера»). Амельченко на все вопросы ответил отрицательно.

Амельченко также отрицал свое знакомство с одним из предполагаемых сотрудников Пригожина и участников оперативно-розыскных мероприятий в отношении Иванютенко Сергеем Губановым. Заметим, что ранее Амельченко рассказывал о совместной поездке вместе с Губановым в Сирию в начале 2017 г. Факт их знакомства подтверждал еще один участник этой поездки — Владимир Гладиенко.

Рассказывая об этой поездке Амельченко подтвердил суду, что он действительно посещал Сирию, однако настаивал, что работал там сварщиком. Он не смог и не захотел пояснить, на кого он там работал, а также с кем вместе туда ездил.

На этом сегодняшнее заседание закончилось. Процесс продолжится через неделю.