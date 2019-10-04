Следователя из Перми обвинили в фальсификации 42 доказательств по уголовному делу о нападении

Следственный комитет (СК) завершил расследование против следователя полиции из Перми Валентины Плешковой, которую обвиняют в фальсификации 42 доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), сообщает 59.ru.

«Организовала неустановленным следствием способом их [документов] подписание от имени вышеуказанных понятых, хотя в действительности эти лица в следственных действиях участие не принимали, — сказано в обвинительном заключении по делу Плешковой.

— А также сама лично подписала данные протоколы, тем самым придав им юридическую силу».

Женщина свою вину не признала. «Если Плешковой будет вынесен обвинительный приговор, он станет основанием для пересмотра приговора Смирнову и Перевощикову — по вновь открывшимся обстоятельствам», — заявил адвокат Юрий Столяров.

Бывшего чиновника Сергея Перевощикова и экс-участкового Николая Смирнова осудили на 11 лет колонии строгого режима в 2016 году за нападение на местного жителя Сергея Михайлищева. Через два года СК обнаружил фальсификацию документов по этому делу.