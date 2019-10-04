В ОБСЕ призвали снять обвинения в оправдании терроризма с псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал снять обвинения в оправдании терроризма с псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

«Я повторяю свой призыв к властям снять обвинения, выдвинутые против Прокопьевой, которая не имеет отношения к какой-либо террористической деятельности или намерения оправдывать терроризм.

Взгляд журналиста, даже критический, не имеет отношения к оправданию или продвижению терроризма», — заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России со ссылкой на экспертное заключение сообщил, что высказывания Прокопьевой не содержатс в себе признаков оправдания терроризма.

По мнению СПЧ, журналистка рассуждает об «общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан», которая отражается на настроениях молодых людей.

Дело против Прокопьевой (ст. 205.2 УК) возбудили в феврале из-за того, что во время эфира «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании УФСБ в Архангельске журналистка говорила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются.

После обысков ее отпустили под обязательство о явке. В июле ее включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. За эфир с журналисткой «Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тысяч рублей, а портал «Псковскую ленту новостей» — на 200 тысяч рублей.