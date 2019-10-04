Минфин предложил ограничить список профессий для самозанятых

Министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, передает ТАСС.

«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты России», — заявил Силуанов.

По его словам, этот механизм неплохо себя зарекомендовал, однако существует ряд рисков. В частности, некоторые предприятия стали нанимать своих работников не как сотрудников, а как самозанятых.

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С 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и в Татарстане в экспериментальном режиме действует «налог на профессиональный доход».

Он обязал самозанятых граждан, не нанимающих работников по трудовым договорам, платить налог от реализации товаров и услуг по ставке 4%, а если они реализованы юрлицам — 6%.