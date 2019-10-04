Суд арестовал все имущество Калви и квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал все российское имущество основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви в России и квартиры родственников фигурантов его уголовного дела, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя защиты основателя организации.

«Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью, — заявили агентству.

— А Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров и вовсе сидят в СИЗО без права посещений их семей».

Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин добавил, что защита намерена обжаловать арест: «На мой взгляд, формально нет препятствий признать и привести в исполнение решение суда где-то, но этим никто заниматься не будет».

Майкла Калви и пятеро его деловых партнеров арестовали в феврале по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный». Главу фонда обвинили в том, что в 2017 году он якобы убедил акционера банка принять в счет долга у ПКБ ценные бумаги по завышенной стоимости.

Именно в связи со сделкой по бумагам IFTG Калви задержали по подозрению в мошенничестве и отправили в спецблок «Матросской Тишины», откуда отпустили под домашний арест только в апреле. Сам он связывал обвинения с корпоративным конфликтом в банке.