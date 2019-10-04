РБК: Козак предложил закрепить в законе ответственность власти за стабильность условий ведения бизнеса

Вице-премьер Дмитрий Козак предложил закрепить в законе ответственность государства за неухудшение условий бизнеса и создание стабильных условий по инвестпроектам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников.

Предложение было озвучено 3 октября на встрече с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Слышим предложения бизнеса — только вчера встречались с РСПП — о том, чтобы создать стабильные условия при новых инвестициях.

Есть соответствующий законопроект о защите и поощрении капиталовложений», — добавил первый вице-премьер Антон Силуанов.

Минфин представил версию так называемого инвестиционного кодекса в августе 2018 года. Ключевым положением законопроекта является стабилизационная оговорка, которая предполагает неизменность налоговых условий.

Согласно документу, бизнес сможет рассчитывать не только на компенсацию расходов по созданию инфраструктуры в объеме налогов, но и на авансирование будущих затрат. Козака не устроил избирательный подход при предоставлении господдержки.

Источники РБК сообщали, что в конце сентября он подготовил свою версию законопроекта, в котором основной акцент сделан на публичности при оказании помощи со стороны властей. В частности, госконтракты не могут быть отнесены к коммерческой тайне.