Time: Трамп готов приостановить санкции ООН против КНДР в обмен на демонтаж крупнейшего ядерного центра

Президент США Дональд Трамп согласился на 3 года приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля в КНДР в обмен на демонтаж крупнейшего ядерного центра в Йонбене и производства высокообогащенного урана. Об этом сообщили источники журнала Time.

На совещании Совета национальной безопасности 1 октября в Белом доме Трамп поддержал соответствующее предложение своих советников. В случае отказа ООН пойти на эту меру те предлагали перестать следить за соблюдением ограничений на такой же срок.

Президент при этом «не показал интереса» во время доклада о разработке КНДР баллистических ракет подводных лодок. «Трамп решил, что переговоры должны продолжаться, несмотря на планы КНДР развивать новый военный потенциал», — сказали источники Time.

В этот же день представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что обе страны готовы к продолжению переговоров — встреча состоится «на следующей неделе». Спустя день, 2 октября, КНДР провела запуск новых баллистических ракет с подводной лодки. Южнокорейские СМИ сообщали, что северокорейская делегация 3 октября прибыла в Стокгольм для начала переговоров с американскими дипломатами.