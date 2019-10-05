В Якутске прошел массовый пикет в поддержку обвиняемого в экстремизме шамана Габышева

В Якутске на площади Ленина прошел массовый пикет в поддержку шамана Александра Габышева, которого ФСБ обвинила в экстремизме за призывы «изгнать Путина». Об этом сообщили местные издания «Якутия.Инфо» и SakhaLife.

Полиция оценила число участников в 45 человек, на фотографиях с места событий их около 70. Задержаний и инцидентов не было, участники около двух часов стояли с плакатами «Я/Мы шаман», «Нет карательной медицине» и большой растяжкой «Руки прочь от Саши шамана».

Александр Габышев в марте начал свой путь в Москву, чтобы, как он сам утверждал, провести «обряд изгнания Путина». В конце прошлого месяца шамана задержали в Бурятии и на самолете доставили в Якутск. Против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, хотя тот почти сразу отозвал свое согласие на ее проведение.