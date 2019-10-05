В Петербурге арестовали росгвардейцев, при получении взятки выкинувших раненого мигранта из машины

Красносельский суд Петербурга 4 октября арестовал сотрудников Росгвардии Константина Семенцова и Юрия Цветкова по делу о вымогательстве взятки и краже телефона у мигранта, а также наезде на полицейского при задержании. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

По данным следствия, 1 октября сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования остановили машину мигранта и потребовали у него 7 тысяч рублей, угрожая административным протоколом. Всей суммы у того не было, поэтому росгвардейцы заставили его принести оставшиеся 5 тысяч вечером, о чем он рассказал полицейским.

Когда во время передачи второй части денег к автомобилю подошли оперативники, сидевший за рулем Цветков наехал на одного из них. Во время погони и перестрелки полицейские ранили в голову мигранта, которого росгвардейцы после ударили по голове и, забрав у него смартфон, высадили в безлюдном месте.