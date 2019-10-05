Агентство по страхованию вкладов взяло на работу юриста из «списка Магнитского»

Агентство по страхованию вкладов в сентябре взяло на работу своего бывшего консультанта Андрея Павлова, который находится в «списке Магнитского». Об этом пресс-служба корпорации сообщила Forbes.

Павлов возглавил в юридическом департаменте управление правового сопровождения ликвидационных процедур. Журнал объясняет назначение отказом АСВ от внешних юристов и расширением штата.

До 2009 года Павлов руководил управлением ФСБ по Адыгее, в 2011-2012 годах работал младшим научным сотрудником в академии Генпрокуратуры, а после управлял адвокатским бюро «Кворум», которое занималось работой с активами ликвидируемых банков.

Его внесли в «список Магнитского» для грубых нарушителей прав человека в России в декабре 2017 года вместе с Рамзаном Кадыровым и другими чиновниками. По данным фонда Hermitage Capital, Павлов участвовал в фиктивных судебных процессах, на основании которых был одобрен возврат уже уплаченных налогов на 5,4 млрд рублей.

Согласно полученной хакерами переписке Павлова, которую в 2017 году анализировала «Новая», он оказывал давление на следователей МВД по делу об убийстве Сергея Магнитского в 2009 году в «Матросской тишине». Павлов подтверждал оригинальность этих фрагментов.