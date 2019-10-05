В Саратовской области уволили главврача поселковой больницы, пациентов которой перевозили в машине с капустой

В Саратовской области уволили главврача больницы поселка Дергачи Шамиля Хусаинова, пациентов которой перевозили на автомобиле с овощами. Об этом зампредседателя областного правительства Сергей Наумов сообщил изданию «Версия-Саратов».

Видеозапись инцидента накануне опубликовали в соцсетях: согласно описанию, пациентов с первой группой инвалидности около восьми часов везли на гемодиализ в находящийся за 500 км Энгельс на машине для хознужд. Автомобиль был заставлен кочанами капусты и коробками.

Хусаинов говорил журналистам, что не знал о сложившейся ситуации. Региональный Минздрав в ответ поручил ему лично извиниться перед пациентами. Уроженец региона спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководители больницы «мало того что берега перепутали, но и совесть потеряли».