Экс-совладельца сети блинных «Теремок» объявили в розыск по делу о долгострое в центре Москвы

Московский главк МВД объявил в розыск бизнесмена Романа Фукса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник ТАСС. Следствие попросило Таганский суд заочно арестовать его, заседание состоится 11 октября.

Дело Фукса, которому до 2014 года принадлежали 25% сети блинных «Теремок», связано с нарушениями при строительстве дома в Замоскворечье. Его брат Павел является владельцем девелоперской компании Mos City Group, занимавшейся строительством небоскребов в «Москва-Сити» и Киеве.

Именно она с 2008 года строила жилой и офисный премиум-комплекс Sky House на Мытной улице через ООО «Олтэр», основным владельцем которой до августа 2014 года значился Роман Фукс. Арбитражный суд Подмосковья сейчас рассматривает дело о признании банкротом этой компании, которая должна бюджету Москвы около 3 млрд рублей. Достроить проект в июне вызвалась Capital Group Павла Те.