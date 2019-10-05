В Гонконге после ночных протестов из-за запрета масок закрыли метро и ТЦ

В Гонконге не работают метро и торговые центры после протестов в ночь на 5 сентября из-за запрета на ношение маски. В результате них пострадали около 30 человек, среди них 14-летний подросток с огнестрельным ранением. Об этом сообщили агентство Reuters и газета South China Morning Post.

По их данным, некоторые протестующие поджигали урны и флаги Китая, били витрины компаний из материкового Китая (в том числе филиалы Банка Китая и страховой компании China Life Insurance) и тех, кто поддерживает их, а также кидали бензиновые бомбы в полицейских. Те в ответ при жестком разгоне применяли слезоточивый газ и оружие.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в выступлении следующим утром заявила, что именно подобные протесты и вынудили власти принять запрет. «Недопустимое поведение протестующих заставило город пережить очень темную ночь. Полгорода сейчас парализовано», — сказала она. По ее словам, стрелявший в подростка полицейский защищался после того, как в него кинули бомбу. По данным SCMP, между инцидентами не было связи.

Протестующие вечером 5 октября вночь начали собираться в центре города, многие из них в масках. Накануне, несмотря на вступивший в силу в полночь запрет, из-за их ношения никого не задержали. Хотя спорный законопроект об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай был отозван, жители города требуют освободить арестованных участников протестов и расследовать действия полиции.