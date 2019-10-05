Фигуристка Трусова на турнире Japan Open установила рекорд по числу четверных прыжков

Сборная Европы победила на турнире по фигурному катанию Japan Open в японском городе Саитама. Выступавшая за нее 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла в произвольной программе среди женщин, установив рекорд по числу четверных прыжков.

Как отмечает NHK, она стала первой фигуристкой, сделавшей в одной программе четыре четверных прыжка — четвертой лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной сальхов и еще один четверной тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

От судей она получила 160,53 балла, занявшая второе место 17-летняя Алина Загитова получила 154,41 — это была их первая встреча на одном международном соревновании. В прошлом году олимпийская чемпионка Загитова стала там первой, установив рекорд по произвольной программе после изменения системы оценивания в в июне 2018 года.

Им удалось обыграть отставание в 58 баллов после выступления мужской части команды — испанца Хавьера Фернандеса и латвийца Дениса Васильева. «Серебро» взяла сборная Японии, а «бронзу» — команда Северной Америки.