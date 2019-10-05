Власти Ирана не подтвердили информацию о скором освобождении российской журналистки

Министерство иностранных дел Ирана не подтвердило, что задержанная в стране журналистка Юлия Юзик будет освобождена в скором времени. Об этом рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

«Посол встречался (по поводу задержания журналистки — ред.), доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — сказал он.

Юзик задержали 2 октября в Тегеране, она рассказывала, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Позже в МИД Ирана РИА Новости сообщили, что ее задержали для «дачи ряда объяснений» и в скором времени должны освободить.

Журналистка жила в гостинице, в аэропорту после прилета у нее отобрали паспорт, а позже в номер, где она жила, вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции. После этого ее поместили под стражу.