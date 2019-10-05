В МВД предложили запретить разгоняться на электросамокатах по тротуарам быстрее 20 км/ч

В правила дорожного движения в России могут ввести новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Об этом заявил в эфире «Коммерсант-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

К СИМ приравняют электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и обычные самокаты. Людей, передвигающиеся на них, обяжут ездить по велодорожкам — если их нет, то по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. Им также разрешат ездить по проезжей части, но исключительно в правом ряду, как и велосипедистам.

Ранее «Союз пешеходов» направил в правительство и Минтранс предложения о закреплении в законодательстве классификации электротранспорта и ограничений, касающихся его. Союз предложил разрешить ездить на электросамокатах с мощностью до 250 ватт и максимальной скоростью до 20 км/ч по велодорожкам, а на более мощных устройствах — по дорогам и приравнять их к мопедам. Митрошин выступил против этого, так как электросамокаты управляются хуже мопедов.

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения добавил, что проект поправок сейчас согласовывается, и окончательной позиции по нему пока нет.

Дополнительные ограничения, в частности, лимит скорости в 20 км/ч, был введен в ряде европейских стран, например, в Германии и Франции, отмечает «Коммерсант». В Великобритании нельзя ездить на электросамокатах за пределами специальных территорий.

Российские власти впервые предложили включить личный электротранспорт в ПДД в 2017 году. ГИБДД с этого же года ведет статистику аварий на нем, согласно данным инспекции, за это время в России произошло 140 ДТП с участием электротранспорта. О проекте постановления Минтранса о регулировании использования такого транспорта стало известно в августе этого года.