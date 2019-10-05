Против инспектора ФСИН возбудили дело из-за убийства экс-полицейским бывшей жены. Он сбежал из-под домашнего ареста

Следственный комитет по Северной Осетии возбудил дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) против старшего инспектора уголовно-исполнительный инспекции из-за побега из-под домашнего ареста экс-полицейского из Владикавказа Вадима Техова, убившего бывшую жену Ренату Гагиеву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что 13 сентября Техов нарушил домашний арест, но подозреваемая не проинформировала об этом следственные органы, поэтому следователь не изменил меру пресечения экс-полицейскому. 18 сентября Техов вновь нарушил домашний арест и убил бывшую жену.

В управлении ФСИН ранее утверждали, что ведомство сообщало в полицию о нарушении Теховым домашнего ареста, но в МВД на это не реагировали.

Экс-полицейский находился под домашним арестом с прошлого года по делу о ранении трех жителей Ингушетии во Владикавказе. В этом деле было еще двое фигурантов, все они обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам (ч. 3 ст. 111 УК).

18 сентября Техов пришел к Гагиевой на работу и из-за ревности нанес ей десять ножевых ранений. Спустя несколько часов после преступления экс-полицейский сдался, сейчас он находится в СИЗО. Гагиева от полученных травм скончалась.