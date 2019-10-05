Жительницу Тюменской области оштрафовали по статье о неуважении к власти за видео в «Одноклассниках»

Бердюжинский районный суд Тюменской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Олесю Фадееву, опубликовавшую в «Одноклассниках» видеозапись, где подросток якобы оскорбляет президента Владимира Путина. Материалы дела опубликованы на сайте суда, на них обратило внимание «МБХ медиа».

Решение было вынесено 30 сентября, Фадееву признали виновной в оскорблении власти (ч.3 ст. 20.1 КоАП). Видеозапись была опубликована в «Одноклассниках» 17 августа. «На видеофайле подросток <…> в своем диалоге употребил непристойное выражение, оскорбляющее человеческое достоинство в адрес президента», — говорится в судебном постановлении.

Фадеева пояснила «МБХ медиа», что во время визита к ней семьи с ребенком, она сняла на камеру мобильного телефона, как подросток говорит, что является гражданином СССР, а позже опубликовала видео в «Одноклассниках». Женщина заявила, что ничего оскорбительного ребенок не говорил. Она планирует обжаловать решение суда.

Напомним, закон о неуважении к власти и обществу вступил в силу в марте. В конце сентября «Агора» опубликовала доклад, согласно которому за полгода 78% штрафов назначили за высказывания в интернете о президенте.