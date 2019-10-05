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Прокуратура Парижа признала терактом нападение в префектуре полиции

Общество

 

Парижская прокуратура признала терактом нападение сотрудника префектуры полиции на коллег, сообщает Le Figaro. 

Произошедшее квалифицировали как убийство представителей власти в результате теракта и террористический преступный заговор. Прокурор Жан-Франсуа Рикар заявил, что нападавший был связан с исламистами, передает AFP. 

Напомним, атака произошла 3 октября в разведывательном управлении префектуры полиции Парижа на острове Сите недалеко от собора Нотр-Дам. В результате произошедшего погибли четверо полицейских, напавший был застрелен. Позже стало известно, что нападение совершил 45-летний Микаэль Харпон.  

Теги:
теракт , прокуратура, франция, париж, em

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