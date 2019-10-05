Прокуратура Парижа признала терактом нападение в префектуре полиции

Парижская прокуратура признала терактом нападение сотрудника префектуры полиции на коллег, сообщает Le Figaro.

Произошедшее квалифицировали как убийство представителей власти в результате теракта и террористический преступный заговор. Прокурор Жан-Франсуа Рикар заявил, что нападавший был связан с исламистами, передает AFP.

Напомним, атака произошла 3 октября в разведывательном управлении префектуры полиции Парижа на острове Сите недалеко от собора Нотр-Дам. В результате произошедшего погибли четверо полицейских, напавший был застрелен. Позже стало известно, что нападение совершил 45-летний Микаэль Харпон.