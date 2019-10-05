Минфин спрогнозировал продолжение падения реальных доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян в этом году продолжат падать в том числе из-за платежей по кредитам. Об этом говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на 2020-2022 года, который правительство внесло в Госдуму, передает ТАСС.

В Минфине отметили, что динамика реальных располагаемых доходов населения остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года), а обязательные платежи, в том числе по кредитам, растут. При этом рост реальной начисленной зарплаты в том году продолжится и, согласно прогнозам, составит 1,5%.

«В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», — отметили в Минфине.

Напомним, в апреле Росстат пересчитал информацию о реальных доходах населения по новой методике. Первоначально ведомство сообщало, что реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году уменьшились на 0,2%. Однако при новой методике расчета реальные располагаемые доходы в 2018 году выросли на 0,1%.