В Сбербанке нашли сотрудника, виновного в утечке данных клиентов

В Сбербанке нашли сотрудника, из-за которого произошла утечка данных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сбербанк провел внутреннее расследование и выяснил, что сотрудник 1991 года рождения, у которого был доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей, пытался похитить информацию о клиентах в корыстных целях. Он является руководителем сектора одного из бизнес-подразделений банка и признался в краже данных.

Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов не было, добавили в Сбербанке.

В банке ранее рассказывали, что произошла утечка данных 200 клиентов, обслуживаемых Уральским отделением Сбербанка. Банк заподозрил в хищении информации сотрудника, но не выяснил сразу, кто именно причастен к нему. При этом «Коммерсант» утверждал, что на одном из форумов продавалась база с информацией о более чем 60 млн кредитных карт Сбербанка.