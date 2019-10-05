В РПЦ прокомментировали решения судов по «московскому делу»

Митрополит Иларион высказался о решениях судов по «московскому делу». Свое мнение он выразил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что входить в детали следствия или приговора мы не можем. Мы должны уважать решения суда, должны уважать решения следствия»,— сказал он (цитата по Интерфаксу). При этом Иларион заявил, что «хотел бы надеяться, что мы живем в правовом государстве, где человек может рассчитывать на защиту со стороны закона, на неподкупность судей, на объективность следствия», а последние события не вписывались в эту картину.

«Тот факт, что приговоры во многих случаях значительно смягчены, а в некоторых случаях вообще отменены, и большинство фигурантов тех дел, на которые обратила внимание общественность, сейчас находятся на свободе, свидетельствует о том, что общественность не зря вступалась за этих лиц», — заявил митрополит.

В сентябре священники подписали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела». «Мы категорически выступаем против любого проявления насилия как со стороны демонстрантов, так и со стороны представителей власти, обязанность которых — обеспечивать безопасность граждан, включая самих демонстрантов», — сказано в его тексте.

Напомним, уголовное дело по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к полицейским (ст. 318 УК) было возбуждено после несанкционированной акции в Москве 27 июля. С ряда фигурантов впоследствии сняли обвинения, а после апелляции приговор актеру Павлу Устинову смягчили. Вместо 3,5 лет колонии ему назначили год условно.

В СИЗО остаются еще три фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за протестов в Москве — Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский. Раджабов обвиняется по обеим статьям, Чирцов и Малышевский – по ст. 318 УК. Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинения в «массовых беспорядках» и предъявили новые — по статье о призывах к экстремизму, он находится под домашним арестом. Ту же меру пресечения избрали и в отношении Сергея Фомина, обвиняемого по ст. 212 УК.

Кириллу Жукову, Даниле Беглецу, Ивану Подкопаеву и Евгению Коваленко уже вынесли приговоры. Всех их приговорили к 3,5 годам колонии.