В Петербурге курьеры Ozon объявили забастовку

В Петербурге курьеры интернет-магазина Ozon объявили забастовку из-за того, что им не до конца выплатили зарплату за сентябрь. Об этом сообщает «Фонтанка».

В забастовке участвуют около 40 сотрудников. Сергей, один из курьеров, рассказал изданию, что кто-то из его коллег получил зарплату меньше на 5 тысяч рублей, некоторые недополучили примерно по 15 тысяч. По его словам, в компании объяснили это техническим сбоем, так как летом служба доставки перешла на новую программу.

«Но это происходит уже который раз, зарплаты недоначисляют с лета. И проблема не только в этой системе, вопросов у нас очень много», – рассказал Сергей.

Среди претензий курьеров также отсутствие доплат за переработки, возмещение затрат только на 92-й бензин и «запрет на перенос заданий до выезда со склада». Всего в заявлении на имя директора «Интернет-решений» (юрлицо Ozon) Александра Шульгина перечислено около десяти пунктов.

Представители интернет-магазина пообещали рассмотреть все обращения и устранить неточности в ближайшие два рабочих дня. «Заявления на имя генерального директора действительно не были приняты утром из-за недоразумения, конечно, они будут рассмотрены, сотрудники получат ответы», – сообщили «Фонтанке» представители Ozon, добавив, что не доставленные 5 октября заказы развезут в начале следующей недели.

Ozon в третьем квартале прошлого года обрабатывал более 75 тысяч заказов в день. В декабре он установил рекорд – 138 тысяч заказов в сутки.